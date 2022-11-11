Burhaniye'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluştu

Balıkesir’in Burhaniye İlçesinde, “Milli Ağaçlandırma Günü” etkinlikleri dahilinde düzenlenen törende yüzlerce fidan toprakla buluştu.
Balıkesir'in Burhaniye İlçesinde, “Milli Ağaçlandırma Günü” etkinlikleri dahilinde düzenlenen törende yüzlerce fidan toprakla buluştu.
Pelitköy Mahallesi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda fidan dikimi hakkında teknik bilgi verilip sonrasında fidan dikimine geçildi.
Fidan dikimine Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mustafa Kıraç, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban ve Tamer Midilli, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Çağdaş Ak, Orman İşletme Şefi Turgay Ayvaz, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.