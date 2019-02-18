Burhaniye'de Milli Jimnastik Antrenörü Şenol öğrencilerle bir araya geldi

Okulda düzenlenen Kariyer Günleri'nin bu ay ki konuğu olan Şenol, sporda başarılı olabilmenin disiplinli bir çalışmadan geçtiğini söyledi.

Okulun salonunda 106 öğrenci ile bir araya gelen Mahir Şenol, öğrencilerle sohbet ederken spor yaşamı hakkında bilgiler verdi. Sporun ne kadar disiplinli bir iş olduğu anlatan Şenol, “Emek verilirse neler kazanılacağını göreceksiniz. İstediğiniz şeyi başarmak için çok çalışacaksınız. Disiplinli ve çok çalışmak beni Milli Takım Antrenörlüğüne taşıdı. Her bireyin spor yapmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çok çalışılınca başarılamayacak iş yoktur” dedi. Milli Antrenör, öğrencilerle jimnastik dersi yaparken, yaptığı gösteri hareketleriyle büyük alkış topladı. Okul Müdürü Vahdettin Mantar, Şenol'a teşekkür ederken çiçek takdim etti. Öğrencilerin imza isteklerini kırmayan Şenol duygusal anlar yaşarken, Şehit Mustafa Serin Ortaokulu'nun gönlünde farklı yeri olacağını söyledi.