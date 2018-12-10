Burhaniye'de Milli Parklar Şefliği yenilendi

2018 yılında büyük onarım çalışmaları çerçevesinde ciddi bir revizyondan geçen Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinin yeni binası hizmete girerken, Kaymakam Hüseyin Öner'de ziyarette bulundu. Hayırlı olsun dileğinde bulunan Kaymakam Öner, ziyaret sırasında Milli Parklar Şefi Atasay Tanrısever'den çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Kaymakam Öner, Çanakkale'den İzmir sınırına kadar varan geniş bir alanda önemli hizmetler yapan Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinin baştan aşağı yenilendiğini söyledi. Kaymakam Öner, “Tadilat gören ve yeniden hizmete giren kurum binasıyla daha iyi fiziki şartlarda hizmet verilecek. Binanın yenilenmesinden dolayı memnun oldum. Tadilatı tamamlanan binanın hayırlı, başarılı hizmetlere vesile olmasını diliyorum” dedi.