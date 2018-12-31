Burhaniye'de minik eller gastronomi İle tanıştı

Etkinliğe Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Öğr. Gör. K. Nihat Pekbay, Yıldız Özsaraç Anaokulu Müdürü Selma Ergül, Müdür Yardımcısı Hava Kocayörük ve arılar sınıfı öğretmeni Aydan Özel, öğrenciler ve velileri katıldı.

Etkinlikte, minik eller pizza ve kurabiye yapımını gerçekleştirirken, büyük mutluluk yaşadı. Gastronominin çocukluktan gelme bir istekle olacağına inandığını anlatan BUBYO Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, “Biz BUBYO olarak turizminin en önemli taşlarından biri olarak gördüğümüz Gastronomi alanına titizlikle eğiliyoruz. Tüm yaptığımız işlerde olduğu gibi bu işi de severek yapıyoruz. Kendimizi geliştirmek ve dolayısıyla Körfez bölgesini geliştirmek anlamında bu tip organizasyonları çok değerli buluyorum. Miniklerimizin de gelecekte bu mesleği sevmelerine yardımcı olabilmek en büyük mutluluğumuz. BUBYO ailesine katılan miniklerimizi ve emeği geçen tüm ekibimi kutluyorum” dedi.