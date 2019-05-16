Burhaniye'de minik öğrencilerden engellilere destek

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen Engelliler Şenliği yoğun ilgi görürken, Yıldız Özsaraç Anaokulu öğrencileri de engelli ağabey ve ablalarını yalnız bırakmadı. Büyüklerle birlikte ellerinde pankartlarla farkındalık yürüyüşüne katılan küçük öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.

Okul Müdürü Selma Ergün ve Öğretmenleri Yasemin Nur Torun'un öncülüğünde törene katılan Yıldız Özsaraç Anaokulu Civcivler Sınıfı öğrencileri unutulmaz bir gün yaşadı. Törene bazı öğrenci velileri de katıldı. Törene katılan öğrenci ve velilere teşekkür eden Okul Müdürü Selma Ergün, “ Değişik sınıflarımızla değişik etkinliklere katılıyoruz. Bu gün de Civcivler Sınıfı öğrencileri ile Engelliler Şenliğine katıldık. Öğrencilerimiz de mutlu oldu” dedi.