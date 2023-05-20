Burhaniye'de minik öğrencilerden müze ziyareti

Burhaniye Belediyesi, Kuvâ-yi Milliye müzesi okullar tarafından düzenlenen ziyaretlerle doldu taştı.

Minik ziyaretçiler, gördükleri tarihi eserler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, Kuvâ-yi Milliye müzesi yöneticisi Esma Esin Mutlu'ya sorular sorarak hem Burhaniye tarihi, hem de genel dünya tarihi hakkında bilgiler aldılar. 2 bölümden oluşan Müzede arkeolojik ve etnografik eserler sergileniyor. Yaklaşık olarak bin 500 eser ziyaretçiler tarafından incelenebiliyor. Aziz Nesin'den Oğuz Tansel'e, Balıkesir Mebusu Cavit Emir'den, Murat Bardakçı'nın dedesi Cemal Bardakçıya ait eserlerin bulunduğu Kuvâ-yi Milliye Kültür Müzesi'nde yöre halkına ait yöresel eserler de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Vatandaşların yanı sıra, kurumların ve okulların da ziyaret ettiği müze, Pazar günleri hariç Hafta içi 08.30-17.30 Cumartesi günü ise 10.00 -16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebiliyor.