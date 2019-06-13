Burhaniye'de minik öğrencilerden sürpriz babalar günü kutlaması

6 babanın kızlarıyla sergilediği Kızlar ve Babalar gösterisi de törene damgasını vurdu.

Yıldız Özsaraç Anaokulu'nun Ahmet Akın Kültür Merkezinde düzenlediği yıl sonu etkinliğinde 160 öğrencinin öğretmenlerinin eşliğinde düzenlediği gösteriler büyük alkış alırken, 6 kız öğrenci de babalarıyla dans etti oyunlar oynadı. Kızları ile gösteriye katılan babalar, mutluluklarını dile getirirken, Okul Müdürü Selma Ergül de öğrenci ve velilere teşekkür etti. Velilerden Gökhan Fırındaoturan, ”Geleceğimiz olan çocuklarımız evlatlarımızla bu gösteriyi hazırladık. Çok muhteşem, çok güzeldi.Harika bir gün geçirdik” dedi. Murat Bektaş da, “Mezuniyet gününü hep beraber çocuklarımızla kutladık. Babalar olarak hem babalar günü etkinliği, hem de çocuklarımızın yanında durmak için bu etkinliğe katıldık” dedi. Bülent Dükancı ise, ”Bu program için iyi hazırlandık. 7 defa prova yaptık. Güzel bir gösteri oldu. Okul müdürümüze ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi. Yıldız Özsaraç Anaokulu Müdürü Selma Ergül de, “Okulumuzun yıl sonu etkinliğini yaptık. Babalar günü nedeniyle de bir sürpriz yapalım istedik. Programa 160 öğrencimiz ve veliler katıldı. Hep birlikte babalar gününü de kutlamış olduk. Tüm velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi. Törene Belediye Başkan Vekili Tufan Saylan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de katıldı.