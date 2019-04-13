Burhaniye'de minik öğrencilere hijyen eğitimi

İlkokul ve Ortaokullarda eğitim veren ekibin dünkü durağı da Yıldız Özsaraç Anaokulu oldu.

Okul Müdürü Selma Ergül tarafından karşılanan sağlık ekibi 170 öğrenciye hijyen eğitimi verdi. Minik öğrenciler, çizgi filmlerle anlatılan hijyen konusunu bir oyun gibi öğrendiler. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Bicik'in de katıldığı eğitim sırasında özel olarak hazırlanmış sabunlarda dağıtıldı. Okullardaki eğitim çalışmalarının devam edeceğini anlatan Öğretmen İbrahim Kaptı, “Burhaniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak okullarda 3 yıldan beri hijyen eğitimi veriyoruz. İlçedeki ilkokul ve ortaokullara gidiyoruz. Bu günde anaokulu öğrencileri ile bir araya geldik. Sağlıklı bir nesil yetiştirme adına çalışmalarımız devam edecek” dedi. Öğretmen Selda Kaptı da, “Bu gün anaokulunda eğitim verdik. İnşallah, sağlıklı bir gelecek adına faydalı olmuşuzdur. Bu arada öğrencilerimiz de bu eğitimlere destek olmaktadırlar. Bu nedenle öğrencilerimiz içinde faydalı olmaktadır. Umarım güzel ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek için katkımız olmuştur” dedi. Öğrencilerden Hüsna Tekin de, “Bu gün Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri olarak Yıldız Özsaraç Anaokulunda eğitime katıldık. Bildiklerimizi miniklerle paylaştık. Bu yüzden katkımız olduğu için mutluyuz” dedi. Eğitimin çok yararlı olduğunu anlatan Yıldız Özsaraç Anaokulu Müdürü Selma Ergül, Müdür Mehmet Bicik ve ekibine teşekkür etti.