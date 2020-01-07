Burhaniye'de minikler Kur'an Kursunun birinci dönemini tamamladı.

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Müftülüğü tarafından düzenlenen Kur'an Kursu'nun birinci bölümünü tamamlayan minik öğrenciler için etkinlik düzenlendi. Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinin konferans salonundaki etkinlikte coşku yaşandı.

Burhaniye'de Sekiz Eylül İlkokulu Ana Sınıfı ve Avni Özpolat Anaokullarında eğitimini sürdüren 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin 1.dönem sonu etkinlikleri Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin konferans salonunda gerçekleşti. Balıkesir İl Müftü Yardımcısı Hatice Geçgelen, Balıkesir İl Vaizesi Tuğba Karaduman ve Burhaniye Müftü Vekili Ahmet Yayla ile Cezaevi Vaizi Mahmut Vanlıoğlu'nunda iştirak ettiği etkinliğe veliler yoğun ilgi gösterdi. Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Ortaokulundan Samet Güzel'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Balıkesir İl Müftü Yardımcısı Hatice Geçgelen'in selamlama konuşmasıyla devam etti. Daha sonra öğrencilerin sunumları ve Nasrettin Hoca gösterimiyle devam eden program, Müftü Ahmet Yayla'nın kapanış duası ve hediye takdimiyle sona erdi. Programda, anne babalar, çocuklarının okudukları dualar sırasında duygusal anlar yaşadı.