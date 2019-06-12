İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de motosiklet denetimleri arttırıldı

Burhaniye ilçesinde, kurallara uymayan motosikletlerden şikayetlerin artması emniyeti harekete geçirdi.

Sahil mahalleleri ile ilçe merkezinde denetimleri artıran ekipler, onlarca motosikleti toplarken, sürücülere de ceza uygulandı.


Hürriyet Caddesinde Kocacami yanında uygulama yapan, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motoru tescilsiz olan ve sürücü belgesi bulunmayan çok sayıda vatandaşa ceza keserken, onlarca motoru da topladı. Son zamanlarda motosiklet kazaları artarken, denetimlerin artırılması da vatandaşları sevindirdi. Denetimlerin aralıksız devam edeceği açıklandı. Toplanan motorlar yedi emin deposunu gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.