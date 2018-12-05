Burhaniye'de motosiklet kazaları bitmiyor

İlçede emniyet ekiplerinin denetimleri sonucu kurallara uymayan motosikletler toplanırken, meydana gelen motosiklet kazasında da bir genç yaralandı.

Burhaniye'de trafik polisinin yaptığı denetimlerde kurallara uymayan motosikletler toplanmaya devam edilirken, motosiklet kazalarının önüne geçilemiyor. Dün meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Melih Babuşcuoğlu Caddesinde gitmekte olan 10 ABB 533 plakalı kamyonet yan sokaktan çıkan 10 RV 812 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü genç acı içinde kıvranırken, ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerinde toplanan vatandaşlar, motosikletlerin daha sık kontrol edilmesini istedi.