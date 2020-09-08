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Burhaniye'de motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Merve Ö. (18) kontrolündeki motosiklet, Ali Çetinkaya Caddesi'nde seyir halindeyken, Saip Hoca Bulvarı'ndan gelen Halil B.'nin kullandığı 10 KU 770 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Merve Ö. ve arkasında bulunan arkadaşı Kübra G.(19) yola savruldu. Yaralanan genç kızlar acı içinde kıvranmaları yürek parçaladı. Çevredeki vatandaşlarda yardım için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kaza yerinde önlem alırken, yaralılar, Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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