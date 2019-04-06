Burhaniye'de muhtarlar Başkan Deveciler'i ziyaret etti

Burhaniye ilçesinde, 31 Mart Yerel seçimleri sonrasında yeni göreve başlayan muhtarlar Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Deveciler, ikramlarda bulunurken, kapısının herkese açık olduğunu söyledi.

Burhaniye'nin CHP'li yeni Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, eski ve yeni muhtarları makamında kabul ederek teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Deveciler, “Yerel seçim çalışmalarında o parti bu parti ayrımı yapmadan herkesin başkanı olacağımı söylemiştim. Bu sözümün her zaman arkasındayım. Sizler mahallelerinizin gözü kulağı olacaksınız. Bu nedenle, mahallenizde yaşanan her sorunu bana iletin. Eksiklerinizi de bana bildirirseniz en kısa zaman içerisinde yapılması gereken ne varsa yapacağız. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Bizler sizlerin verdiği güç ile Burhaniye belediyesinde göreve geldik. Hizmet için geldik, istihdam için geldik. Bu söylediklerimizi de yapmak için çok çalışacağız. Ziyaretiniz beni sevindirdi. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.