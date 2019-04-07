Burhaniye'de muhtarlar Kaymakam Öner'i ziyaret etti

Burhaniye ilçesinde, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinin ardından yeni göreve başlayan 38 mahalle muhtarı, Kaymakam Hüseyin Öner'i ziyaret etti. Muhtarları toplantı salonunda kabul eden Öner, muhtarların getirdikleri çiçeği alırken, kendilerine teşekkür etti.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda yeni muhtarları ağırlayan Kaymakam Öner, muhtarlığa verdiği değere vurgu yaparken, muhtarlığın demokrasi geleneğinin en önemli kurumlarından biri olduğunu ifade etti. Yeni muhtarlarla tanışan Kaymakam Öner, "Muhtarlar bulundukları mahallenin en güvenilir insanlarıdır. Her zaman muhtarlara önem verdik ve gerektiğinde bilgilerine başvurduk. İlçemizin kırsal mahalleleri de dahil olmak üzere tüm mahallelerini sık sık ziyaret ederek halkımızla ve muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Tüm vatandaşlara daha etkin kamu hizmeti götürmek anlamında muhtarlarımızla tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışması çok önemli. Her zaman muhtarlarımızın düşüncelerini alacağız ve onlara destek olacağız. Geride bıraktığımız yerel seçimlerde seçilen muhtarlarımızı tebrik ediyorum ve yeni görevlerinin vatana millete hayırlı olmasını diliyorum."dedi. Muhtarlar adına Kaymakam Hüseyin Öner'e çiçek takdim eden Öğretmenler Mahallesi Muhtarı Nesrin Yıldırım, Öner'e teşekkür etti ve çok çalışacaklarını söyledi.