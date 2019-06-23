İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de mutfakta çıkan yangın korkuttu

Burhaniye ilçesinde, Öğretmenler Mahallesi Öksüz Osman Caddesi’nde Firuz Özgür’e ait evde çıkan mutfak yangını korkuttu.

Burhaniye ilçesinde, Öğretmenler Mahallesi Öksüz Osman Caddesi'nde Firuz Özgür'e ait evde çıkan mutfak yangını korkuttu. Yangın, Burhaniye İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile odalara sirayet etmeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Firuz Özgür'e ait evin mutfağında yangın çıktı. Evdekiler, bir taraftan yangına müdahale ederken, bir taraftan da itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını evin odalarına sirayet etmeden söndürülürken, mutfakta hasar oluştu. Yangının, aspiratörden çıktığı sanılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.