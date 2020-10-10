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Burhaniye'de nar bereketi

Burhaniye ilçesinde, nar bolluğu vatandaşları sevindirdi.

Bahçesindeki narları komşuları ile paylaşacağını anlatan Mustafa Devrim, narda bereket yaşandığını söyledi.


Sonbaharın gelmesiyle birlikte dallarından sarkan narlar renkli görüntüler oluştururken, ürün bolluğu da vatandaşları sevindirdi. Ören mahallesindeki bahçelerde bulunan narların hasat zamanı gelirken, üründeki bolluğun yanındaki kalite de yüzleri güldürdü. Bahçesinde, şeftaliden mandalinaya kadar değişik meyveler yetiştirdiğini anlatan Mustafa Devrim , “ Bu yıl mandalinalarda ve narlarda bereket var. Bahçemdeki iki nar ağacında bol mahsul var. Önümüzdeki günlerde hasat edeceğim narları komşularımla paylaşacağım. Bahçemdeki ürün bolluğu bana mutluluk veriyor” dedi.

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