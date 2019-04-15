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Burhaniye'de Nisan yağmurları zeytincileri sevindirdi

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, bir haftadan beri aralıklarla düşen yağmur zeytinciyi sevindirdi.

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bir haftadan beri aralıklarla düşen yağmur zeytinciyi sevindirdi. Zeytinde var yılının yaşanacağını anlatan üreticilerden Necat Kaynak, yağmurun zeytine ilaç olduğunu söyledi.


Edremit körfezinde yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden yağmur, bazı su baskınlarına neden olurken, yöredeki çiftçileri de sevindirdi. Zeytinde umutların arttığına dikkat çeken çiftçiler, yakın zamanda böyle bir bahar yaşanmadığını söyledi. Körfez yöresinde yaklaşık 13 milyon dolayında zeytin ağacı bulunduğunu anlatan üretici Necat Kaynak, “Bir haftadan bu yana aralıklarla düşen yağmur bizleri sevindirdi. Zeytinde şimdiden tomurcuklanma başladı. Çok iyi görünüyor. Geçtiğimiz yıl ürün azdı. Bu sene Nisan yağmurları umutları artırdı. Allah, afetten korusun. Çok iyi bir ürün bekliyoruz. Yağmurlar zeytine ilaç oldu” dedi. Yağmurların meraları yeşerttiğini anlatan Mehmet Donat da, “Bu Nisan yağmurları yalnız zeytinci için değil bütün ürünler için çok faydalı. Meralarda bol ot çıkmaya başladı. Bu da hayvancıları sevindirdi.” dedi.

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