Burhaniye'de obeziteyle mücadelede belediye desteği

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi, yaptığı hizmetlerle halk sağlığını önemsiyor. Belediye diyetisyeni tarafından 4 yılda yaklaşık 2 bin 500 kişiye sağlıklı beslenme ve diyet konularında yardım edilerek, obeziteye karşı mücadele verildi.

Çağdaş sağlık anlayışı ve sosyal belediyecilik hizmetlerini birleştirerek öncelikli sağlık çalışmaları yapmaya devam eden Burhaniye Belediyesi, özellikle günümüzün en tehlikeli hastalığı olan obeziteye karsı mücadeleye devam ediyor. Belediye Tabiplik binasında bulunan diyetisyen ve sağlıklı beslenme uzmanıyla halkın sağlıklı beslenmesi noktasında köklü adımlar atan Burhaniye Belediyesi, 4 yıl içinde yaklaşık 2 bin 500 kişiye sağlıklı beslenme konusunda yardımcı olarak program hazırladı. Burhaniye Belediyesi Diyetisyeni ve Sağlıklı Beslenme Uzmanı Yusuf Kenan Özkaraman tarafından Burhaniyelilerin sağlığı için yapılan çalışmalarda, kişisel beslenme eğitimleri başta olmak üzere vatandaşa sağlıklı beslenme, kilo verme ve kilo alma konularında ücretsiz hizmet veriliyor. Burhaniye Belediyesi diyetisyeni ayrıca ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencileri de sağlıklı beslenme hakkında eğitimler de düzenliyor. Halkın beslenme problemlerini ortadan kaldırmak amacıyla her bireyin farklılıklarını göz önünde bulunduran Burhaniye Belediyesi Diyetisyeni düzenlenen beslenme programları ile hiçbir ücret talep etmeden vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Eski Otogar içinde bulunan tabiplik binasında ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet veren Diyetisyen Özkaraman, ağırlık kontrolü, yetişkinlerde sağlıklı beslenme, yaşlılarda sağlıklı beslenme, engellilerde sağlıklı beslenme, hastalıklara yönelik beslenme tedavisi, kullanılan ilaçlara yönelik beslenme tedavisi, gebe ve emziklilerde sağlıklı beslenme, ek besine geçişte sağlıklı beslenme konularında bilgilendirmeler yaparak, vatandaşlara yardımcı oluyor. Ayrıca, tedavi merkezinde detaylı vücut test cihazıyla bireylerin genel anlamda vücutlarında bulunan yağ ve kas oranlarıyla kilo dengelerini tespit eden cihazda bulunuyor. 7'den 77'ye sağlıklı beslenme anlayışı ile her yaş grubundan bireye hitap eden sağlık hizmetleri sunan Burhaniye Belediyesi Diyetisyeni, Mahkeme Mahallesi Hürriyet caddesi. Eski Burhaniye Otogarı Tabiplik binasında ücretsiz hizmet veriyor. Vatandaşların, randevu için 0533 145 9366 numaralı telefona başvurmaları istendi.