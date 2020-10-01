İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de odunluk yangını

Burhaniye ilçesinde, bir evin bahçesindeki odunlukta çıkan yangın korkuya sebep oldu.


Yangın gece saatlerinde kırsal Şarköy Mahallesinde çıktı. Mevlüt Can'a ait evin bahçesindeki odunlukta yangın çıktı. Odunlukta alevlerin yükseldiğini gören Can, itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, eve sirayet etmeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, Mevlüt Can, itfaiye ekibine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.