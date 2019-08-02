Burhaniye'de öğrenciler etkili ve hızlı okumayı öğreniyor

Nadir Tolun Ortaokulunda düzenlenen kursun öğretmenliğini edebiyat öğretmeni Derya Mercan yaparken, 25 öğrenci katıldı.

Burhaniye'de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün yaz kursları kapsamında düzenlediği etkili ve hızlı okuma kursu ilgi gördü. Tatillerinden fedakarlık yapan 25 öğrenci, etkili ve hızlı okumayı öğreniyor. Haftanın 4 günü düzenlenen kursun çok verimli geçtiğini anlatan öğretmen Derya Mercan, “ 9 Temmuzda başlayan kursumuz 12 Ağustosta tamamlanacak. Öğrencilerimiz kursa başladıklarında 90 saniye de bir sayfayı okurken, şimdilerde 45-50 saniye de okur hale geldiler. Yeni sınav sistemi de kurslarımıza olan ilgiyi artırdı” dedi. Kursu ziyaret eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, kurs öğretmeni Derya Mercan'dan bilgi aldı. Dükancı, yaz kurslarının yoğun ilgi gördüğünü söyledi.