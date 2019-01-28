Burhaniye'de öğrenciler oryantiring öğreniyor

Fatma Karatoprak Altınsoy'un öğretmenliğini yaptığı kursa 30 öğrenci katılıyor.

Ekim ayında başlayan kursun Nisan sonunda biteceğini anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, kurs sayısı ve çeşidini artırmak için çalıştıklarını söyledi. Kursu ziyaret eden Dükancı, kurs öğretmeni Fatma Karatoprak Altınsoy'dan bilgi aldı ve öğrencilerle sohbet etti. Kursu bitiren öğrencilerin yarışmalara katılacağını anlatan Dükancı, Okul Müdürü Hızır Gündoğmuş'a da teşekkür etti. Kursa katılan öğrenciler, okulun bahçesinde ve koridorlarda uygulama yapıyorlar.