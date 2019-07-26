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Burhaniye'de öğrenciler tatilde konsere hazırlanıyorlar

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün yaz kursları kapsamında düzenlediği gitar kursu ilgi gördü.

Nadir Tolun İlkokulundaki kursa 30 öğrenci katılırken, kurs sonunda konser verileceği açıklandı.


Seran Özdil'in öğretmenliğini yaptığı gitar kursuna, 2 grupta katılan 30 öğrenci, 3 hafta içinde şarkılar çalmaya başlarken, kurs sonunda dakonser verecekler. Yaz tatilini kursta değerlendiren öğrenciler, öğretmenlerine teşekkür ederken, kursa katılmaktan mutlu olduklarını söyledi. Kursa 3 hafta önce başladığını anlatan Kerem Güneş, “Kısa zamanda gitar çalmayı öğrendim. Öğretmenime çok teşekkür ediyorum” dedi. Sevim Sultan Topak da, “Gitar çalmayı çok seviyorum. Öğretmenimin sayesinde daha çok sevdim. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Öğretmen Sercan Özdil ise, “ Yaklaşık 3 haftadır devam ediyoruz. 2 ay daha devam edecek. Öğrencilere müziği sevdirmeye çalışıyoruz. Kurs sonunda konser vereceğiz” dedi. Kursu ziyaret eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı da, öğretmen Sercan Özdil'den bilgi aldı ve öğrencilerle sohbet etti, başarılar diledi.

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