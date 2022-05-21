Burhaniye'de öğrencilerin Ah Şu Gençler oyunu büyük alkış aldı

Turgut Özakman'ın yazdığı oyunu Öğretmen Gülabi Esen ile Güzin Köker yönetti.

Reha Yurdakul Salonunda Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu öğrencilerinin sergilediği Ah Şu Gençler oyunu İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ile okul müdürleri ve öğretmenler de izledi. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in de çiçek gönderdiği oyunda rol alan öğrenciler profesyonelleri aratmadı. Başarılı öğrencileri kutlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, öğretmen Gülabi Esen ve Güzin Köker'e de teşekkür etti. Okul Müdürü Abdullah Erez de, okulda etkinliklerin devam edeceğini anlatırken, oyunda görev alan öğretmen ve öğrenciler tebrik etti.