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Burhaniye'de Öğretmenevi Ören sahiline taşındı

Burhaniye ilçesinde, ilçe merkezinde hizmetlerini sürdürürken deprem etüdünden ötürü hakkında yıkım kararı alınan ve 10 Şubat 2020 tarihinde hizmete ara veren Burhaniye Öğretmenevi Ören sahiline taşındı.

Öğretmenevi geçici olarak kiralanan binasında hizmete başladı.


Kaymakam Hüseyin Öner, yeni hizmet binasını ziyaret ederek Öğretmenevi Müdürü Aydın Gülten'den çalışmaları hakkında bilgi aldı. Öğretmenevinin yeni haliyle turizme de katkı sağlayacağını ifade eden Kaymakam Öner, “Burhaniye Öğretmenevi yeni hizmet binasıyla beraber denize sıfır konumuyla, tesis ve olanaklarıyla hem kamu personelleri için hem de vatandaşlarımız için 5 yıldızlı otel konforunda güvenli ve huzurlu bir tatil imkanı vaat eden güzide bir yer haline geldi. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tüm tedbirlere ve kararlara riayet edilen, hijyen konusunda sorunu olmayan bir konukevine sahip olmak ilçemiz turizmi için çok önemli.” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Burhaniye Öğretmenevi Müdürü Aydın Gülten, yeni kurum binasının açılması aşamalarında desteklerini esirgemeyen Kaymakam Hüseyin Öner'e teşekkür etti.

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