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Burhaniye'de öğretmenler enstrüman çaldı öğrenciler türkü söyledi

Burhaniye ilçesinde, Şehit Mehmet Ortaokulu’nda yılsonu etkinlikleri kapsamında, keman dinletisi yapılırken, öğrenci korosu da türküler söyledi.

Burhaniye ilçesinde, Şehit Mehmet Ortaokulu'nda yılsonu etkinlikleri kapsamında, keman dinletisi yapılırken, öğrenci korosu da türküler söyledi. Öğretmenlerinin enstrümanları eşliğinde türküler söyleyen öğrenciler büyük alkış aldı.


Müzik öğretmeni Esra Kızılcık'ın öncülüğünde hazırlanan öğrencilerin konseri büyük ilgi gördü. Reha Yurdakul Salonundaki etkinliği, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ile Şehit Mehmet Çelik Ortaokulu Müdürü Sait Yılmaz ve veliler izledi. Öğretmen Esra Kızılcık ve çalışma arkadaşlarının çaldığı enstrümanlar eşliğinde türküler seslendiren koro büyük ilgi görürken, solo türkülerde seslendirildi. Programın sunuculuğunu da Edebiyat Öğretmeni Sami Kızılcık yaptı. Konserin sonunda Müziik Öğretmeni Esra Kızılcık'a teşekkür eden Okul Müdürü Sait Yılmaz, çiçek verdi. İzleyiciler arasında bulunan Bahri Çakırel de, kızı Esra Kızılçık'a çiçek verirken, duygusal anlar yaşandı. Okul Müdürü Sait Yılmaz, konserde görev alan öğretmen ve öğrencilerle, konseri izleyen velilere teşekkür etti Müdür ve Öğretmenler, konserde görev alan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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