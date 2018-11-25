Burhaniye'de Öğretmenler Günü'nde coşkulu kutlama

BALIKESİR (İHA) –Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Öğretmen Günü coşkulu törenlerle kutlandı. İlçede Cuma günü Kocacami'de ebediyete intikal etmiş öğretmenler için mevlit okutulurken, Cumartesi de anıta çelenk konuldu. Akşam tören yapılarak akşam yemeğinde buluşuldu.

Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde düzenlenen Öğretmenler Günü kutlamalarında İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, günün anlam ve önerimin anlatan bir konuşma yaptı. Kaymakam Hüseyin Öner'in emekli olan öğretmenlere şeref madalyalarını vermesinin ardından iki öğretmen ‘Benim Adım Öğretmen' adlı türküyü seslendirdi. Öğrenci korosunun seslendirdi türkülerin ardından şiirler okunurken, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Belediye Başkanı Necdet Uysal, öğretmenliğin çok kutsal bir meslek olduğunu hatırlatırken, Öğretmenler Günü'nü kutladı. Kaymakam Hüseyin Öner, konuşmasında, “Öğretmenler bu ağır sorumluluğun gereğini yerine getirirken, birçok sıkıntı ve zorlukla karşılaşırlar. Eğitim davası uğruna köy, kasaba, şehir demeden ülkemizin en ücra köşelerinde, en zor şartlarda dahi görevlerini yerine getirme gayretinde olurlar. Öğretmenlik maddi olarak hiçbir bedelin karşılık gelemeyeceği, özünde aşk, sevgi azim gerektiren bir meslektir. Öğretmen sevgi demektir, fedakarlık ve umut demektir.” dedi. Kaymakam Öner, sözlerine şöyle devam etti:

“Öğretmen, topluma önderdir, rehberdir. Öğretmenler, yavrularımıza uzanan şefkatli bir el, kol-kanat geren merhametli bir yürek ve yollarını aydınlatan bir ışık kaynağı demektir. Engin mirasımızı, milli kültürümüzü asırlar sonrasına taşıyacak nesiller inşa eden öğretmenlerimiz her türlü övgüye ve takdire layıktır. Emekli öğretmenlerimize sağlıklı, huzur dolu bir yaşam diliyorum. Geçmiş emekleri için onlara çok teşekkür ediyorum. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerimize de bu mesleği sabır, istek, inançla yapmaları tavsiyelerimle başarılar diliyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum”

Törene, Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mumin Ertuğran, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Başkan Yardımcıları Cemil Bahadır ve Güngör Persil ile belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve öğretmenler katıldı.