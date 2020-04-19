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Burhaniye'de öğretmenler polisler için siperlikli maske üretti

Burhaniye ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğünün öncülüğündeki öğretmenlerin Bilim Sanat Merkezi’nde başlattığı siperlikle maske üretimi devam ediyor.

Burhaniye ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğünün öncülüğündeki öğretmenlerin Bilim Sanat Merkezi'nde başlattığı siperlikle maske üretimi devam ediyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Burhaniye Devlet Hastanesine 300 maske teslim eden öğretmenler,. şimdi de Emniyet Müdürlüğü için 55 maske üretti.


Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne 55 adet maske teslim eden Bilim Sanat Merkezi Müdürü Murat Kırbıyık, maske üretiminin devam ettiğini anlattı. Maskeleri teslim alan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz da, Müdür Murat Kırbıyık ve maske üretiminde görev alan öğretmenlere teşekkür etti.

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