Burhaniye'de öğretmenler yemekte bir araya geldi

Öğretmenler günü dolayısıyla düzenlenen törende, emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verilirken, halk oyunları gösterileri ve konser düzenlendi..

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen çelenk koyma töreninin ardından Ahmet Akın Kültür Merkezinde düzenlenen program ilçedeki bürokratlarla öğretmenleri buluşturdu. Düzenlenen yemekli toplantıda, emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verildi. Ahmet Akın Kültür Merkezindeki programa yaklaşık 500 öğretmen katıldı. Öğretmenler günü kutlama programı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmenlere yönelik yazdığı mektubun okunmasıyla başladı. Okunan mektup sonrası Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner yaptığı konuşmayla öğretmenlerin gününü kutladı. Kaymakam Öner, “Kimliğimizde, kişiliğimizde izleri olan, aradan uzun yıllar geçse de saygı ve sevgi hissi ile hatırlama ihtiyacı hissettiğimiz, nesilleri birbirine bağlayan, toplumun mimarları diye nitelendirdiğimiz, bizleri eğiten, öğreten öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz. Başta, 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Teşkilatının Genel Başkanlığını ve Başöğretmenliği kabul eden ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi, özellikle şehit öğretmenlerimizi rahmetle, saygıyla anıyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlıklı, huzur dolu bir yaşam diliyorum. Geçmiş emekleri için onlara ok teşekkür ediyorum. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerimize de bu mesleği sabır, istek, inanla yapmaları tavsiyelerimle başarılar diliyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyorum” dedi. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de, “Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Bir ülkeyi geri bırakmak için o ülkeyi işgal etmeye gerek yok, yapacağınız tek şey eğitim sistemini bozmaktır. Eğitim sistemi bozulduğunda ülke zaten geriye doğru gider. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum” dedi. Günün anlam ve önemine yönelik konuşmayı da, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni yaptı. Konuşmaların ardından emekliye ayrılan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verildi. Daha sonra da, resim, şiir ve masa tenisi müsabakalarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri Kaymakamı Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından verildi. Ayşe Akpınar Meslek Lisesi tarafından sunulan ‘Eserinin Gözünden Öğretmen' adlı video gösteriminin ardından, 24 Kasım Öğretmenler Günü Oratoryosu seslendirildi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi, zeybek oynadı. Gece, müzik öğretmenlerinden oluşan grup tarafından düzenlenen konser ve sonrasında yemek ikramlarıyla son buldu.