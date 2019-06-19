Burhaniye'de öğretmenlere mesleki eğitim semineri

Semineri, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Ercan Altuğ Yılmaz verdi.

Reha Yurdakul Salonunda düzenlenen seminere 230 öğretmen katılırken, seminerin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağladığı açıklandı. Konuşmacı Ercan Altuğ Yılmaz ve öğretmenlere teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, “Eğitim öğretim ortamını bir oyun alanına çevirmesi ve çocukların dünyasında okula koşa koşa geldikleri bir yer haline getirmesi temennisi ile çıktığımız bu yolda, bizi bilgileri ile donatan konuğumuza ilçemize teşriflerinden dolayı teşekkür ederiz. Bu seminer ve atölye çalışmalarına 2019-2020 öğretim yılında da devam edeceğiz” dedi.