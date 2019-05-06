Burhaniye'de öğretmenlere oryantiring eğitimi

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde teorik ders alan öğretmenler Ören Meydanında uygulamaya katıldı.

Burhaniye'de geçtiğimiz ay Ören Meydanında düzenlenen oryantirning şenliği ilgi görürken, okullarda yaygınlaştırılması için de çalışma başlatıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde öğretmenler için düzenlenen kurs ilgi gördü. Tufan Sarp'ın öğretmenliğini yaptığı kursa 22 öğretmen katılıyor. Kursun devam ettiğini anlatan Öğretmen Tufan Sarp, “40 saatlik kursumuz yaklaşık bir ayda tamamlanacak. Bu güne kadar teorik dersler alan arkadaşlarımızla Ören meydanında uygulama için buluştuk. Kursu bitiren arkadaşlarımız okullarında oryantiring öğretecekler.” dedi. Okullarda çok sayıda kurs açıldığını anlatan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı da, oryantiring sporunu okullarda yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.