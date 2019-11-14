Burhaniye'de öğretmenlere yenilenebilir enerji eğitimi

Burhaniye ilçesinde, Mesleki Eğitim Merkezi'nde, Kalkınma Ajansınca desteklenen “Güneşten Üret Kendin Tüket” adlı proje kapsamında öğretmen eğitimine başlandı. Proje kapsamında, ilçedeki meslek dersi öğretmenlerine Yenilenebilir Enerji (Güneş ve Rüzgar Enerjisi) konusunda 2 günlük eğitim verildi.

Okulda Güreş Enerjisi Santralı kurulacağını anlatan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gürhan Kuştutan, projenin örnek olacağını kaydetti. Müdür Gürhan Kuştutan, “Okulumuz ve ilçemiz teknik öğretmenlerinin eğitimi” başlığı altında okulumuz ve ilçemiz öğretmenlerinden oluşan 20 kişiye FVG sistemleri konusunda, atölyemizde 2 gün eğitim düzenlenmiştir. Bu eğitim, projede görev alan ve FVG sistemleri eğitimini alan öğretmenlerimiz tarafından verilmiştir. Eğitim sonunda öğretmenlerimize katılım belgesi düzenlenmiştir. Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren liselerimizde ders içerikleri değişecek. Mesela, 9. Sınıflarda “Doğada Enerji ve Enerji Dönüşümleri”; 12. Sınıflarda “Geleceğin Enerji Sistemleri” dersleri müfredatta olacak. Bu noktada, eğitime ilçemizde görevli Fizik ve Fen Bilgisi öğretmenlerini de dahil ederek bir anlamda 2023 vizyonu için bir hazırlık yapmış olduk. Önümüzdeki günlerde bu eğitimleri işyeri sahibi ve çalışanlara da düzenleyeceğiz” dedi.