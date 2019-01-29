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Burhaniye'de okul bahçelerine yarıyıl bakımı

Burhaniye ilçesinde, Belediye, yarıyıl tatilinde okul bahçelerinin düzenlenmesine ağırlık verdi.

Faruk Kızıklı İlkokulu Bahçesine kilitli parke taşı döşemeye başlayan Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, parke taş döşeme işini bitirdi.


Burhaniye Belediyesi, Faruk Kızıklı İlkokulu bahçe girişinde fazla yağmurlarda okula giriş ve çıkışı zorlaştıran alanı düzenledi. “Eğitime her zaman desteğiz” diyen Başkan Uysal, “Belediyelerin görevlerinden biride eğitime destek olmaktır. İmkânlarımız çerçevesinde her zaman destek olmaya çalışıyoruz. Eğitimde başarının desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Amacımız öğrencilerimize daha güzel ortamlarda eğitim verilmesini sağlamak. Okullarımızı modern bir görünüme getirerek, çocuklarımızın daha temiz, sağlıklı ve kaliteli bir öğretim görmelerini sağlamak için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Öğrencilerimiz ve Burhaniye halkı için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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