Burhaniye'de Okul Müdürleri Toplantısı yapıldı

Burhaniye ilçesinde, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Müdürleri Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı Kaymakam Hüseyin Öner'in başkanlığında yapıldı. Toplantı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve İlçedeki okul müdürlerinin katılımlarıyla Kaymakamlık Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Okul müdürlerinin görüş ve önerilerinin de dinlendiği toplantıda, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin verileri değerlendirildi. Daha sonra başta BENGİ ve Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projeleri olmak üzere, okullarda yapılan ve yapılması düşünülen uygulamalar, okulların sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri ve öğrencilerin akademik başarıları ile branş bazında öğretmenlerin başarılarına yönelik hedefler değerlendirildi.

Toplantıda, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılını değerlendiren Kaymakam Öner, “2018-2019 eğitim-öğretim yılının başarılı ve yararlı çalışmalarla sona erdiğine inanıyorum. Okullarımızın hemen her birinde güzel çalışmalar yapan başta siz müdürlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Pek çok okulumuzda projeler yapıldı, eğitim ve öğretime ilişkin faaliyetler yapıldı. Bizler de imkanlar ölçüsünde sizlerin yanında olmaya ve okullarımızın etkinlik ve davetlerine katılım göstermeye çalıştık. BENGİ ve Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projelerimiz sayesinde il ve ülke çapında önemli başarılar elde eden okullarımız oldu. Gördük ki, ilçemiz eğitim alanında iyi bir konumda, bunun gelecek yıllarda daha da iyi olması için koordineli şekilde hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bir taraftan okullarımızın fiziki imkanlarını ve kapasitelerini geliştirmeye, ilçemize yeni eğitim kurumları kazandırmaya, diğer taraftan öğretmenlerimizin başarılarını olumlu etkileyecek faaliyet ve çabalara katkı vermeye devam edeceğiz. Çalışmalarınızdan dolayı başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Şube Müdürlerimize ve sizlerle birlikte tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.