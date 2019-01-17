Burhaniye'de okul servis aracı sürücüleri kursa katıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, okul servis araçları sürücü eğitimi kursu açıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen kursa 15 servis şoförü katılıyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü salonlarında düzenlenen kursta, iş sağlığı ve güvenliği, sürüş psikolojisi ile trafik güvenliği konularında bilgiler veriliyor. Kursun öğretmenliğini İbrahim Yerel ve Şerife Huş yaparken, kursun çok yararlı olduğu kaydedildi. Kursu ziyaret eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, kurs öğretmenlerinden bilgi aldı ve kursiyerlerle sohbet etti. Kursta önemli bilgilerin verildiğini anlatan Dükancı, “En kıymetli hazinemiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim gördükleri okullarına ya da eğitim merkezlerine taşınmasıyla görevli olan servis araçlarını kullanan kişilerin bu görevi yerine getirmeleri esnasında birtakım kurallara riayet etmeleri gerekmektedir. Servis sürücüleri, taşıma işlemi sırasında, öğrencilerin oturarak rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacak tedbirleri alacaklar. Servis hizmeti sırasında, taşıta başka herhangi bir yolcu almamak ve taşıt içi düzeni sağlamak, anaokulu ve ilköğretim statüsündeki okul öğrencilerinin inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere rehber personel bulundurmak gibi pek çok yükümlülükleri bulunmaktadır. Servis sürücülerinin bu yükümlülüklerini yerine getirirken kıyafet seçiminden, öğrencilere örnek olacak davranış ve tutumlar geliştirmeleri için nasıl davranmaları gerektiğine kadar pek çok hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu programla, servis sürücülerine öğrencilere ulaşım hizmeti verirken uymaları gerekli trafik, güvenlik ve davranış kurallarına ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Kurs programına katılan bireylerden, olumsuz davranışlarını ortadan kaldırmaları, öğrencilere örnek olabilecek olumlu tutum ve davranış geliştirmeleri beklenmektedir” dedi.