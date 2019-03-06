Burhaniye'de okul servisi görevlilerine eğitim verildi

Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi' kursu ilgi gördü. Hale Küçükdalgıç'ın öğretmenliğini yaptığı kursa 20 kadın katıldı.

Okul taşıtlarında görev yapan personele eğitim zorunluluğu getirilmesi üzerine kursa ilgi büyük oldu. Kursta, iletişim becerileri, görgü ve trafik kurları ile iş güvenliği konularında bilgiler verilirken, haftada 2 gün düzenlenen kurs bir ayda tamamlanacak. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, kurs öğretmeninden bilgi alırken, kursiyerlerle sohbet etti. Kursun bir ayda tamamlanacağını bildiren Müdür Dükancı, kursiyerlere başarı dilerken kurs sonunda başarılı olanlara sertifika verileceğini söyledi.