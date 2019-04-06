Burhaniye'de Okul Sporları Körfez Bölge Birinciliği ödül töreni yapıldı

Edremit Körfezindeki 5 ilçeden gelen 450 sporcu 3 gün boyunca 13 branşta yarışırken, kazananların kupaları da Atatürk Spor Salonu'ndaki törenle verildi.

Törende, Edremit Körfezindeki Burhaniye, Edremit, Havran, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinden gelen takımların kupaları verilirken, büyük coşku yaşandı. Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner ve Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcığıoğlu yaptıkları konuşmalarda takımlara teşekkür etti. Okul Sporları Koordinatörü Erkan Karakaya'nın gözetiminde yapılan karlılaşmalarda büyük çekişme yaşandı. Dereceye giren ekiplerin kupaları, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcı, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan, Burhaniye İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik ve Burhaniye Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Sabri Pekşen tarafından verildi. Katılımcılara teşekkür eden Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Bu gün burada Okul Sporları Körfez Bölge Birinciliği ödül törenini yaptık. Balıkesir'de ilkokul, ortaokul ve liselerimizde 187 bin öğrencimiz bulunmaktadır. Bunların 47 bini Okul Sporlarına katılmaktadır. Bu da Balıkesir'deki her 4 öğrenciden birinin Okul Sporlarında yer almasıdır. Bu da, Türkiye genelinde yüksek bir rakamdır. Sporun eğitime katkısı büyüktür. Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte bu faaliyetleri düzenliyoruz. Biz gençliğimize güveniyoruz. Spor sağlıktır, öz güvendir. Biz bunu daha da geliştireceğiz. Bu organizasyonlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Öğrencilerden Doğukan Yiğit Kırcı da, “Edremit Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan katılıyoruz. Üçüncü olduk. Çok sevinçliyiz. Düzenleyenlere çok teşekkür ediyoruz” dedi. Süleyman Enes Yıldım ise, “Küçükler kategorisinde birinci olduk. Kupamızı aldık. Çok mutluyuz” dedi. Sinan Kökten de, ”Futbolda yıldızlarda dördüncü olduk. Küçüklerde de arkadaşlarımız birinci oldu. Çok mutluyuz” dedi.