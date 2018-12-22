Burhaniye'de okullarda obezite eğitimi

Burhaniye Belediyesi'nin, 2 yıl önce başlattığı ücretsiz diyetisyen hizmeti ile birlikte başlatılan obeziteyle mücadele kapsamında hizmet veren Diyetisyen Yusuf Özkaraman, vatandaşlara yardımcı olmanın yanı sıra, ilçe genelindeki okullarda da eğitim veriyor.

Son olarak Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine, obezite ve diyabet konusunda bilgiler paylaşırken, takdir topladı. Geleceğin sağlıkçılarına, obezitenin zararlarını ve sağlıklı yaşamın sırlarını anlatan Özkaraman, “Obezite bir hastalıktır ve birçok hastalığa sebep olmaktadır. Obezitenin sebep olduğu hastalıklardan en yaygın olanının diyabet olduğu belirlenmiştir. Hipertansiyon, kalp krizi, karaciğer yağlanması ve birçok kanser türü en çok görülen sağlık sorunlarının başında geliyor. Her 3 kişiden birinin obez hastası olduğunu biliyoruz. Obeziteyle mücadelelinin yollarını ve sağlıklı beslenmenin sırlarını anlatmaya devam edeceğiz” dedi. Okullarda, sağlıklı beslenme konusundaki eğitimlerin devam edeceğini anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, “ Çocuklarımızı ve gençlerimizi, ülkemizin hatta dünyanın en büyük sorunlarından olan obeziteyle mücadele konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Belediyemiz bünyesinde diyetisyenimiz aracılığı ile ücretsiz olarak verdiğimiz sağlıklı yaşam ve beslenme hizmetine ek olarak okullarımızda da sağlıklı beslenmeyi anlatmaya, yaşam şeklimiz haline getirmeye çalışıyoruz. Ben diyetisyenimiz Yusuf Özkaraman beye bu konuda teşekkür ediyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımıza, gençlerimize yemek yeme alışkanlıklarımızın doğru anlatılması için ve yaşam biçimlerinin sağlıklı olması adına belediye olarak elimizden geleni yapacağız” dedi.