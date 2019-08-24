Burhaniye'de Onur Akın konseri coşturdu

Müzik listelerinde yer alan sevilen türkülerinden Gaybana geceleri, Hala koynumda resmin, Geceyi sana yazdım, Yağmur yüreklim, Asi ve mavi, Bana bir gül ver gibi türkülerini seslendirirken izleyenleri coşturdu. 5 bin kişilik Taylıeli Anfi Tiyatroyu dolduran vatandaşlar, Onur Akın'ın söylediği türkülere de eşlik etti. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, konser sonrası sanatçı Onur Akın'a teşekkür plaketi ve hediye paketi takdim etti. Deveciler, Onur Akın'ın unutulmaz bir akşam yaşattığını söyledi.