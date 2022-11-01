Burhaniye'de organik ürünler çiftçileri sevindirdi

Burhaniye Pazarında Mayıs ayından bu yana satış yapan vatandaşlar, organik ürünler sayesinde ceplerinin para gördüğünü söylediler.

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Kırtık Mahallesinde 10 yıl önce başlatılan organik üretimden olumlu sonuç alınırken, ilçe pazarına getirilen ürünlerde büyük ilgi gördü. İlçe Pazarında kendilerine ayrılan bölümde ürünlerini satan vatandaşlar, ilgiden memnun olduklarını söyledi. Pazarda organik sebze ve meyve sattıklarını anlatan üretici Muharrem Zengin, “Mayıs ayından bu yana satış yapıyoruz. Bu günlerde ürün çeşidimiz azaldı. Ancak, yaz boyunca iyi para kazandık. Pazara ne getirdiysek hepsi satıldı. Organik üretime devem edeceğiz” dedi. İsmail Deniz de, “Biz organik üretimden çok memnunuz. Hele, geçtiğimiz yaz ürünler çok para yaptı. Taze fasulyenin kilosunu 30 liradan sattık. Daha ne olsun. Organik ürünler sayesinde cebimiz para gördü. Köyümüzde 52 aile organik üretim