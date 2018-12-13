Burhaniye'de organik zeytinyağı fabrikası ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz ay içinde kırsal Kırtık Mahallesinde hizmete giren Balıkesir'in ilk organik zeytinyağı fabrikası yoğun ilgi gördü. Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizmi Geliştirme Derneği'nin öncülüğünde yaptırılan fabrikayı ziyaret eden tanınmış Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, başarı dileğinde bulunurken, organik gıdaların önemini anlattı.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Kırtık Mahallesinde kurulan organik zeytinyağı fabrikası yöre zeytincileri için umut haline gelirken, üretilen organik zeytinyağının litresi de 65 liradan satılmaya başlandı. Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal ve Gömeçli iş adamı Mahir Manisalı ile birlikte Kırtık'a giden Dr. Ümit Aktaş, organik zeytinyağı satın alırken, Kırtıklı üreticilere başarı diledi. Konuklarına fabrikayı gezdiren Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizmi Geliştirme Derneği Başkanı Fikret Kara, “Hayırlısı ile organik zeytinyağı fabrikamızı hizmete soktuk. Fabrikanın hizmete girmesiyle birlikte ziyaretçi sayımız arttı. Salçadan, reçele, cevizden kuru fasulyeye kadar çeşitli organik ürünlerimizi de burada satıyoruz. Organik zeytinyağının litresi de 65 liradan alıcı buluyor. Bu günde Belediye Başkanımız Necdet Uysal ile Dr. Ümit Aktaş ve İş adamı Mahir Manisalı fabrikamızı ziyaret ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz” dedi.