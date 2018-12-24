Burhaniye'de organik zeytinyağı fabrikasına yoğun ilgi

Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizmi Geliştirme Derneği'nin kurduğu fabrikanın dünkü ziyaretçileri de, Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, Meclis Başkanı Hasan Varol ve Meclis Üyeleri oldu.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Kırtık Mahallesinde, konukları dernek başkanı Fikret Kara ve Şirket Yetkilisi ve ortağı Mehmet Ali Ekici karşıladı. Fikret Kara ve Mehmet Ali Ekici, tesisin yalnızca zeytinyağı üretimi için değil Kırtık'ta organik tarım kapsamında üretilen tüm ürünlerin değerlendirilebileceği bir yer olduğunu anlatırken, hedefleri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundular. Fabrikayı beğendiğini anlatan Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel , “İlçemizin gururu olan, Körfezdeki ilk organik zeytinyağı fabrikasını kazandırdığı için şirketin ortakları olan Kırtık Köyü Organik Tarım Ve Turizmi Geliştirme Derneği Başkanı Fikret Kara'ya ve Şirket sahibi Mehmet Ali Ekici'ye teşekkür ediyoruz, hayırlı olmasını diliyoruz. Cenabı Allah emeğimizi zayi etmesin. Bunlar çiftçinin alın terinin değerlendirildiği, çiftçinin geçimini sağladığı tesisler. Bu tür kuruluşların başarıları çiftçilerin gelir seviyelerinin yükselmesine katkı sağlayacaktır” dedi.