Burhaniye'de Organize Sanayi Heyeti toplandı

Burhaniye'de Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı, Kaymakam Hüseyin Öner başkanlığında yapıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Hüseyin Öner'in yanı sıra Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Müteşebbis Heyeti Başkanvekili Necdet Uysal, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel ve diğer üyeler katıldı. Toplantıda, OSB Müdürü Mehmet Özerdoğan tarafından üç aylık faaliyet raporu okundu, yapılması planlanan arıtma tesisi projesi hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetim Kurulu üyeleri tarafından hazırlanan üç aylık Denetim Kurulu Raporu okundu ve onaylanarak ibra edildi.

Toplantıya katılan üyelere teşekkür eden Kaymakam Öner, “Bir an önce Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin potansiyelini kullanarak tam kapasiteyle çalışmasını arzuluyoruz. Burhaniye OSB'nin, salça, konserve ürünleri ve süt ürünleri işleme tesislerinin kurulabileceği karma alanları, arsaları ile birlikte bölgenin tarımsal ürünlerini daha fazla işleyecek ve markalar oluşturacak. Zeytinyağı ve zeytin işleme tesisleriyle, Körfezin zeytin ve zeytinyağı alanındaki imajını güçlendirerek bölge ekonomisine güç katacak bir adres olacağına inanıyorum” dedi.