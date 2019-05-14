Burhaniye'de Orman yangınları ile mücadele toplantısı

Toplantıda, Burhaniye ve Madra Dağı çevresinde yaşanması muhtemel orman yangınlarının önlenmesi, yangın sırasında alınacak tedbirler ve yapılması düşünülen çalışmalar görüşüldü.

Kaymakamlık Salonunda düzenlenen toplantıda, kurumlar arası koordinasyon ve sorumluluklar ile ilgili önemli kararlar alındı. Kaymakam Hüseyin Öner'in başkanlığında düzenlenen toplantıda, özellikle orman yangınları konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması konuları ele alındı.

Toplantıya, Belediye Meclis Üyesi Hasan Küçükdereli, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, Orman İşletme Şefi Ekrem Türk ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıyı değerlendiren Kaymakam Öner, “Toplantıda olabildiği kadar orman yangınına sebep olabilecek konularda alınabilecek önlemleri ve orman yangını olduğunda neler yapılması gerektiği konusunda bütün kurum ve kuruluşlara düşen görev ve sorumlulukları değerlendirdik. Oluşacak bir yangın durumunda, kimlerin nasıl ve ne şekilde müdahale edeceği, hangi kurum ve kuruluşların araç ve gereçlerinden nasıl faydalanılması gerektiği değerlendirildi. Kurumların koordineli şekilde çalışması gibi hususlar ile orman yangınlarının oluşmamasını sağlayacak ya da orman yangını zararlarını minimuma indirgeyecek önlemleri konuştuk. Orman yangınlarının yaşanmaması için alınması gereken tüm tedbirler için elbirliğiyle çalışacağız. Toplumda farkındalık oluşturmak suretiyle olsun, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte çalışmak suretiyle olsun en iyisini yapma gayretinde olacağız” dedi.