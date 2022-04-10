Burhaniye'de orman yangınları ile mücadele toplantısı yapıldı

Burhaniye'de, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında orman yangınlarıyla mücadele konularının görüşüldüğü koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, orman yangınlarının önlenmesi, yangın sırasında alınacak tedbirler ve yapılması düşünülen çalışmalar ele alındı.

Kaymakamlık Salonunda yapılan toplantıda, kurumlar arası koordinasyon ve sorumlulukların oluşturulması, orman yangınları konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi, muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek üzere alınması gereken tedbirler görüşüldü. Toplantıya Kaymakam İlyas Memi, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, İlçe Jandarma Komutan Alim Burak Çelik, İlçe Tarım Müdürü Muhsin Pala, Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz, Körfez Orman İşletme Fatih Kızılaslan ve İtfaiye Grup Amiri Fahri Tekbaş katıldı.