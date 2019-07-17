İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de Orman Yönetim Konseyi toplantısı yapıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Orman Yönetim Konseyi toplantısı Kaymakam Hüseyin Öner’in başkanlığında yapıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Orman Yönetim Konseyi toplantısı Kaymakam Hüseyin Öner'in başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Burhaniye Orman İşletme Şefliği tarafından 2019 yılında hedeflenen bir çalışma olarak FSC(Forest Stewardship Council) sertifika sürecinin başlamasına ilişkin açıklamalar yapıldı.


Kaymakam Hüseyin Öner başkanlığındaki toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, İlçe Jandarma Komutan Vekili Erol Büyüktopçu, Orman İşletme Şefi Ekrem Türk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Ömer Atasoy Tanrısever ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda, 1993'te global ormansızlaşma ile mücadele ve sorumlu orman yönetimini desteklemek üzere yapılması gerekenler ele alındı. Orman kaynaklarının korunması, sürdürülebilir orman yönetimi ve orman ürünlerinin en verimli şekilde değerlendirilmesini amaçlayan Orman Yönetim Konseyi ve FSC-Sürdürülebilir Orman Yönetimi Sertifikasyonu ile ilgili slayt gösterisi yapıldı. FSC sertifikasının ormanlara ve orman ürünlerine değer katacağına vurgu yapan Kaymakam Öner, “Üretim işçilerine Halk Eğitim kurslarından çeşitli eğitimler veriliyor. Kurum içi eğitimler devam edecek. FSC sertifikası için ulusal ve uluslararası mevzuattaki eksiler tespit edilip tamamlanacak” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.