Burhaniye'de ormanlarda gençleştirme yapılıyor

Gençleştirme için çam kozalaklarının hazırlandığını anlatan Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz, 50 ton kızılçam kozalağının temin edildiğini söyledi.

Burhaniye Orman İşletme Şefliği, gençleştirme çalışmaları için 50 ton kızılçam kozalağı hazırladı. Sekliktepe' de depolanan kozalaklardan elde edilecek tohumların gençleştirme sahalarında kullanılacağı kaydedildi. 25 ton kozalağın hazır olduğunu anlatan Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz, haziran temmuz aylarında çıkacak tohumların 800 dekarlık alanda gençleştirme için kullanılacağını söyledi. Aymaz, gençleştirme çalışmaları ile ormanların daha verimli hale geleceğini kaydetti.