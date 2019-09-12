Burhaniye'de oryantasyon kursu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde kurs sezonu başlarken, usta eğiticiler için de oryantasyon kursu açıldı. Müdür Bülent Dükancı'nın öğretmenliğini yaptığı kursa 20 kişi katılıyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Salonunda düzenlenen oryantasyon kursunda, protokol kuralları, hayat boyu öğrenme yönetmenliği ve genel işleyiş hakkında bilgiler veriliyor. 7 Eylül de başlayan kursun 22 Eylül de sona ereceğini anlatan Müdür Bülent Dükancı, “Kurs kayıtlarımız başlarken, bazı kurslarımız da faaliyete geçti. Şimdi de usta öğreticilerimiz için oryantasyon kursu açtık. Bu kursumuz 22 Eylülde sona erecek. Geçtiğimiz yıl 404 adet kurs açtık. Bu yıl ki hedefimiz ise 500 kurstur. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Yıl boyu üretilenleri de yılsonunda sergileyeceğiz. Kurs çeşidi ve sayısını artırmak için çalışıyoruz” dedi.