Burhaniye'de oryantiring şenliği düzenlendi

Ören Meydanında düzenlenen etkinliğe 200 ilk ve ortaokul öğrencisi katılırken, bazı velilerde çocukları ile birlikte hedef bulmak için koşuşturdu.

İlçenin Ören Mahalle Meydanında tarihi meşe ağaçlarının altında düzenlenen etkinlikte büyük heyecan yaşandı. Önce kayıtlarını yaptıran öğrenciler görevli öğretmenlerden bilgi aldıktan sonra ellerinde haritalarla hedef bulmak için gezinti yolunda koşuştururken, bazı öğrencilere anne ve babaları da eşlik etti. Etkinliği, Belediye Başkan Vekili Hasan Metin ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, öğretmenler ve veliler izledi. Şenliğe katılan öğrenciler, mutluluklarını dile getirirken, şenliğe katılan öğrencilere gofret ve anahtarlık dağıtıldı. Öğrencilerden Muhammed Hüseyin Yıldız, “Çok çalıştık. Çok yorulduk. Çok güzel bir etkinlikti” dedi. Erva Nur Seyfik de, “Çok yorulduk ama eğlenceliydi. Ödül olarak çikolata verdiler” diye konuştu. Sena Aleyna Çimen ise, “Oryantiring çok güzel bir şey. Benim bu yarışmalara 3'ncü .katılışım. Herkese tavsiye ederim” dedi. Katılımcılara teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de, “Halk Eğitim Müdürlüğünün bünyesinde yaptığımız bu Oryantiring Şenliği büyük bir ilgi gördü. 200 öğrencinin üzerinde bir katılım sağlandı. Velilerimizle beraber Burhaniye'nin Ören Meydanında bu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Çocuklarımızla velilerimiz bu etkinlikte çok mutlu oldular. Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum” dedi.