Burhaniye'de OSB genişleyecek

Burhaniye ilçesinde, Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde birer birer fabrikaların bacaları tütmeye başlarken, genişletilmesi yönünde karar alındı. Kaymakam İlyas Memiş'in başkanlığında yapılan Müteşebbis Heyet toplantısında gündemdeki konular görüşülürken, yoğun talep üzerine genişletme kararı alındı.

Kaymakamlık Salonunda bir araya gelen Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti gündemindeki konuları görüştü. Toplantı da bu güne kadar yapılan çalışmalar değerlendirilirken, OSB'deki bütün parsellerin dolduğu kaydedilirken, oy birliği ile genişletme kararı alındı. Şu anda 9 fabrikanın faaliyette olduğunu anlatan Kaymakam İlyas Memiş, 2023 yılı içinde yer alacak olan 35 fabrikanın yüzde 80'nın faaliyete geçeceğini söyledi. Öte yandan OSB'de genişletme kararı sevinçle karşılandı. Toplantıya, Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı.