Burhaniye'de OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı

Burhaniye'de, Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet toplantısı, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti toplantı gündeminde olan konular görüşülerek, yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi.

Kaymakamlık Salonunda yapılan toplantıya Kaymakam İlyas Memiş ile Üyeler Mustafa Aysel, Hasan Varol, Hasan Metin, Ali Sarıbaş, Sinan Oğuz Başkurt, Mesut Ağacık, Serkan Sayın, İdris Gediz, Mehmet Emre Uygun, Serdar Eruzunlar, Burhanettin Kaba, İsmail Özben ve OSB Müdür Vekili Ümit Yedikardeşler katıldı.